Nachdem am vergangenen Wochenende in das Wahlkreis-Büro der SPD in Frankfurt (Oder) eingebrochen wurde, hat sich jetzt der betroffene Bundestagsabgeordnete Mathias Papendieck zu dem Vorfall geäußert.

Zunächst hatte der SPD-Politiker am Donnerstagabend ein Video in den Sozialen Medien [www.instagram.com] veröffentlicht. Darin zu sehen sind verwüstete Büroräume, zerstörte Einrichtung und aufgebrochene Türschlösser sowie Schränke. "Es sah grob durchwühlt aus und was genau gestohlen wurde, ist schwierig zu beantworten", so Papendieck am Freitag gegenüber dem rbb. Was genau die Täter suchten, ist unklar. Bislang sei lediglich festgestellt worden, dass eine kleinere Summe Bargeld fehle. "Es kann ein Einbruchsdelikt sein oder andere Tatmotive eine Rolle gespielt haben."