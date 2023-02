Krieg in der Ukraine - Tausende Demonstranten zum Jahrestag des russischen Angriffs erwartet

Fr 24.02.23 | 09:06 Uhr

dpa Audio: rbb24 Inforadio | 24.02.2023 | Ann Kristin Schenten | Bild: dpa

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. An diesem Freitag erinnern in Berlin mehrere Protestzüge und Gedenkveranstaltungen an den Beginn der Invasion vor genau einem Jahr. Es werden tausende Teilnehmende erwartet.

Zu Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen und Protestzügen anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine werden in Berlin am Freitag tausende Teilnnehmer erwartet. Autofahrende müssen deshalb im Tagesverlauf in der Berliner Innenstadt mit größeren Verkerhrseinschränkungen rechnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat ab 10:30 Uhr zu einem offiziellen Gedenkakt im Schloss Bellevue eingeladen. Daran nehmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane teil. Vorgesehen ist zudem eine Video-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zu der wohl größten Kundgebung "Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg" sind neben tausenden Teilnehmern am Brandenburger Tor unter anderem die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev angekündigt. Dort treffen zahlreiche Protestzüge am Abend aufeinander. Es werden nach Polizeiangaben 12.500 Teilnehmende erwartet.

dpa Jahrestag des Kriegsbeginns - Demos und Gebete sollen an Überfall Russlands auf die Ukraine erinnern Vor inzwischen einem Jahr - am 24. Februar 2022 - hat Russland die Ukraine überfallen. In den kommenden Tagen wird in der Region und bundesweit mit Demonstrationen, Aktionen und Gottesdiensten auf diesen Jahrestag aufmerksam gemacht.

Erste Protestzüge starten bereits am Mittag

Bereits ab 12 Uhr soll der "Friedenszug: Frieden für die Ukraine und weltweit!" am Alexanderplatz starten und zum Reichstag ziehen. Dort sind 100 Teilnehmende angemeldet. Um 13 Uhr startet eine Demonstration am Brandenburger Tor mit 4.500 angemeldeten Teilnehmenden unter dem Motto "Ukraine unterstützen". Ab 16 Uhr ist die Demonstration "Das Ungeheuerliche nicht hinnehmen!" des Literaturfestivals Berlin am Café Kiew, das sonst Café Moskau heißt, angekündigt. Dazu aufgerufen haben unter anderen die Schriftstellerinnen Elfriede Jelinek und Herta Müller sowie die Historiker Karl Schlögel und Timothy Snyder. Der Protestzug "Wir werden nie vergessen" startet um 17 Uhr von der Karl-Marx-Allee. Hierfür werden 3.000 Teilnehmer erwartet. Für 18 Uhr sind sowohl Abschlusskundgebungen am Brandenburger Tor sowie am Großen Stern geplant, als auch ein Friedensgottesdienst am Breitscheidplatz, der vom Landesmusikrat Berlin initiiert wurde. Russland hatte vor einem Jahr seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.