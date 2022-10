Brandenburg - Rund 10.500 Teilnehmer bei Demos zu Corona, Krieg und Energiekrise

Di 11.10.22 | 13:44 Uhr

Bild: Frank Hormann/www.imago-images.de

Am Montag hat es in Brandenburg erneut Demonstrationen mit thematischem Bezug zu Corona-Politik, Russland-Ukraine-Krieg sowie Klima- und Energiepolitik gegeben. 44 entsprechende Versammlungen mit grob geschätzt insgesamt rund 10.500 Beteiligten seien bei der Polizei bekannt geworden, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit.

Am Montag der Vorwoche waren es nach Polizeiangaben 35 Versammlungen mit ebenfalls etwa 10.500 Beteiligten und am Montag davor 46 Versammlungen mit rund 13.000 Beteiligten.

Die höchsten Zahlen bei diesen Versammlungen seien am Montagabend mit rund 1.500 in Frankfurt (Oder) verzeichnet worden, hieß es. In Cottbus beteiligten sich nach Informationen der Nachrichtenagentur EPD rund 1.200 Personen. In den beiden Vorwochen waren die höchsten Teilnehmerzahlen jeweils in Cottbus registriert worden. Dort gingen nach Polizeiangaben am 3. Oktober rund 2.000 und am Montag davor rund 1.800 Personen auf die Straße.

Proteste auch in anderen ostdeutschen Bundesländern

Nach bisherigen Angaben zu Teilnehmerzahlen kamen in Brandenburg im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern die meisten Demonstrierenden zusammen. Rund 7.000 Demonstranten gingen nach vorläufigen Polizei-Angaben von Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße. In Sachsen-Anhalt lag die Teilnehmerzahl laut Polizei in mehreren Städten jeweils bei mehr als 1.000 - etwa in Magdeburg und in Halle. Genaue Zahlen wollte das Innenministerium am Dienstag noch vorlegen. Auch in Thüringen gab es Demos in Gera, Jena, Erfurt und kleineren Ortschaften, in Sachsen unter anderem in Chemnitz, Leipzig und Dresden. Genaue Zahlen zu den Teilnehmern nannte die Polizei am Montagabend zunächst nicht.