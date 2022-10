Die ersten 40 Kilometer der Uckermark-Stromleitung sollen am Freitag in Betrieb genommen werden. Das sagte der Pressesprecher des Netzbetreibers 50Hertz, Alexander Sewohl, dem rbb.

Bei der neuen 380-Kilovolt-Leitung handele es sich um den südlichen Teil der Uckermark-Leitung, sagte Sewohl. Er beginnt am Umspannwerk Neuenhagen bei Berlin (Märkisch-Oderland) und soll in Britz (Barnim) in die Bestandsleitung eingehen.

"Die Uckermark ist wichtig, um vor allen Dingen erneuerbaren Strom aus dem Norden in den Süden in die Lastzentren zu bringen, hier insbesondere in die verbrauchsstarken Zentren in Berlin", sagte Sewohl.