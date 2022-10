Strom wird in Deutschland seit Jahren immer teurer. Das liegt unter anderem daran, dass die Netzentgelte steigen. Mit diesen Entgelten, die in der Regel rund ein Viertel des Strompreises ausmachen, halten die Stromversorger ihre Netze in Schuss, managen sie und bauen sie bei Bedarf aus. Wie bei einer Briefmarke bezahlen die Kunden also dafür, dass der Strom sicher zu ihnen kommt.

Aber nicht alle zahlen gleichviel pro Kilowattstunde (kwh). Und viele Brandenburger werden besonders stark zur Kasse gebeten. Schon in diesem Jahr liegen die Netzentgelte in Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt und in 2023 dürfte die Diskrepanz noch größer werden.

Laut Bundesnetzagentur zahlt ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kwh dann rund 440 Euro Netzentgelt. Der deutsche Durchschnitt wird auf gerade mal circa 344 Euro steigen. Warum ist das so?