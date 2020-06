Insa Müller-Kaempffer arbeitet schon mehr als 20 Jahre in ihrem Beruf. Sie hat eine Weiterbildung zur Steuerfachwirtin absolviert, Teams geleitet und Erfahrung als Führungskraft. Zuletzt war sie Head of Finance in einem Startup, wie es in der Branche heißt - also an oberster Stelle für Controlling und Budget des Unternehmens zuständig. Doch bewirbt sich die Berlinerin auf freie Stellen, kriegt sie meistens Absagen.

Woran es liegt? Daran, dass sie nur 30 Stunden die Woche arbeiten kann und will, vermutet die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. "Ich kann natürlich immer nur spekulieren, ob es andere Bewerber mit ähnlichen Qualifikationen gibt, die 40 Stunden Kapazität haben", betont sie. "Aber in Gesprächen habe ich oft herausgehört, dass die 30 Stunden zumindest im Management nicht als ausreichend empfunden werden." Die Auskunft bekommt sie auch von Personalagenturen: Die nehmen sie mit Teilzeit gar nicht erst in ihren Pool der Stellensuchenden auf.