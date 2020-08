Gebrauchtwaren-Etage öffnet in Berliner Kaufhaus

Karstadt am Hermannplatz

Eine Kaufhaus-Etage für gut erhaltene Gebrauchtwaren öffnet am 9. September in Berlin. Das teilte die Senatsumweltverwaltung am Montag mit.

Ein halbes Jahr lang sollen in der dritten Etage des Karstadt-Kaufhauses am Hermannplatz unter anderem Bekleidung, Hausrat, Möbel, Informations- und Kommunikationstechnik angeboten werden.