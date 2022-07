Die Preissteigerung in Deutschland hält an. Allerdings scheint die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Teuerungsraten des Statistischen Bundesamtes der Länder hervorgeht, stieg die Inflation zwar in einigen Bundesländern weiterhin leicht an. In anderen Bundesländern hingegen konnte sogar ein leichter Rückgang verzeichnet werden.

In Berlin lag die Teuerungsrate im Juli 2022 bei 7,7 Prozent. Brandenburg verzeichnete einen Anstieg um 7,6 Prozent. Im Mai hatte die Rate noch bei 8,6 Prozent für Berlin und 8,5 Prozent für Brandenburg gelegen. Die Inflationsrate gibt an, in welchem Umfang die Preise für Verbraucher im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind.