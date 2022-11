Der Perleberger Senf begeisterte schon bei der Weltausstellung 1889 in Paris. Vor zwei Jahren drohte die Traditionsmarke zu verschwinden. Eine Prignitzer Unternehmerfamilie übernahm und brachte die Manufaktur zurück in die Stadt. Von Björn Haase-Wendt

Ein leichter, scharfer Geruch liegt in der Luft innerhalb der Senfmanufaktur am Großen Markt in Perleberg. Hier, direkt am Marktplatz, nur ein paar Meter vom Rathaus entfernt, wird das Perleberger Traditionsprodukt wieder von Hand produziert. "Wir setzen eine Maische an bestehend aus gelbem und braunem Senfmehl, Wasser, Essig, Salz, Zucker und unserem Spezialgewürz", sagt Inhaber Patrick Lange.

Die Masse wird zwei Tage lang stehen gelassen, immer mal wieder gerührt und dann in die Mühle gepumpt, wo sie mit sechs bis neun Bar Druck zerkleinert wird. "So, dass der Senf eine Zahnpasta ähnliche Konsistenz hat."