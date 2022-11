Ein Mann wird in Berlin mit einem Messer verletzt - und ein zufällig am Tatort vorbeifahrender Tesla hat die Attacke mit seinen Bordkameras gefilmt. Die Polizei nutzt die Aufnahmen. Was erfassen solche Fahrzeuge - und ist dieses Filmen erlaubt? Von Sebastian Schneider

Mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss können Polizeibeamte sich in die europäischen Tesla-Server in den Niederlanden einloggen und den internen Speicher des Autos auslesen. Darauf weist Tesla auch in seinem Nutzerhandbuch hin [tesla.com] . Auf welchem Wege Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Aufnahmen des Tatorts in Berlin gekommen sind, ist nicht öffentlich bekannt. Der Fall ist nur der jüngste vieler ähnlicher, in denen Ermittlungsbehörden zu solchem Material gegriffen haben. Und sie zeigen ein Dilemma: Genutzt werden dürfen die Aufnahmen aus solchen Autos von der Polizei durchaus - aber sie zu erheben ist in den meisten Fällen trotzdem verboten. Es gibt mehrere Beispiele dafür.

Während der Tat fährt zufällig ein Tesla am Tatort vorbei, an Bord: Acht winzige, hochauflösende Kameras, die den Bereich rund um das Fahrzeug abdecken können. Sie sind kaum zu erkennen, aber in der Lage, Details in bis zu 250 Meter Entfernung deutlich zu machen. Sie zeichnen alles auf. Der mutmaßliche Täter flieht nach dem Angriff, wird aber wenige Tage später festgenommen. Die Berliner Ermittler haben auch das Material aus dem Tesla genutzt, wie Polizeiquellen dem rbb bestätigen. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Am Morgen des 31. Oktober wird eine Fahrradfahrerin auf der Bundesallee von einem Lkw-Fahrer überrollt. Die Frau stirbt später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Als der Lkw-Fahrer kurz nach dem Unfall in Wilmersdorf neben seinem Betonmischer steht, greift ihn plötzlich ein Fremder mit einem Messer an und sticht zu. Der 64-Jährige wird verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dutzende solcher Fälle weltweit sind in den vergangenen zwei Jahren bekannt geworden, besonders in den USA: Eine Schießerei in Maryland [nbcwashington.com] , ein bewaffneter Angriff auf einem Highway in Houston - immer lieferte ein Tesla die Bilder, die zu entscheidenden Beweisen wurden [abc13.com] .

Im Juni 2019 fährt ein Tesla in Tempelhof in eine Kreuzung, als ein Motorradfahrer plötzlich von rechts gegen ihn kracht. Der Motorradfahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt. Zunächst sieht es aus, als hätte der Tesla-Fahrer dem Verletzten die Vorfahrt genommen. Als die Staatsanwaltschaft das Unternehmen fragt, ob es Daten zum Unfallgeschehen hat, liefert Tesla. Ohne das Wissen des Fahrers wurden die Aufnahmen an die Server des Herstellers übertragen. Sie entlasten den Mann: Der Motorradfahrer fuhr viel zu schnell.

Aber unter welchen Umständen sind solche Videos in Deutschland erlaubt? Anlassbezogen dürfen Kameras in Autos, meist sogenannte Dashcams, durchaus eingesetzt werden. Heißt: Man schaltet die Kamera kurz vor dem Moment ein, in dem es zum Beispiel kracht. Im Alltag schwer umzusetzen. Deshalb haben moderne Dashcams für etwa 60 bis 300 Euro Bewegungs- oder Geräuschsensoren. Sie schalten sich zum Beispiel ein, wenn man scharf bremst oder die Hupe drückt. Die Aufzeichnung darf ansonsten ohne konkreten Anlass höchstens eine Minute lang sein, dann muss sie wieder überschrieben werden. Nur durch ein besonderes Ereignis wie etwa einen Unfall werden Aufnahmen gesichert.

"Es gab schon mehrere Fälle in Deutschland, in denen Gerichte gesagt haben: Ja, der Fahrer hat das Video mit seiner Dashcam rechtswidrig aufgenommen, aber wir verwenden es trotzdem als Beweis", sagt der Anwalt Lachenmann. Auch für den Fahrer kann es Abwägungssache sein: Das potentielle Bußgeld kann weniger schwer wiegen, als die Folgen eines Unfalls, den man nicht verschuldet hat - aber das vielleicht nicht beweisen kann. Ob man hinterher Ärger kriegt, hängt von der jeweiligen Datenschutzbehörde oder Staatsanwaltschaft ab.

Auf der anderen Seite nehmen Polizei und Staatsanwaltschaft solches Videomaterial gerne für Ermittlungen. Dieses Material darf auch vor Gericht verwendet werden, wenn die Tat schwer genug wiegt, hat der Bundesgerichtshof entschieden. Was auf den Messerangriff in Wilmersdorf, bei dem das Opfer schwer verletzt wurde, zutrifft. Zugleich könnte der Halter des Fahrzeugs aber für das Aufzeichnen angezeigt werden.

Seit 2018 müssen Neuwagen in der EU mit einer SIM-Karte ausgerüstet sein, vor allem, damit sie sich bei Unfällen schnell orten lassen. Moderne Autos erfassen aber schon weit mehr als nur den Standort, zum Beispiel exakte Daten zum Fahrverhalten, ähnlich einer Black Box bei Flugzeugen - diese Daten nutzen Ermittlungsbehörden und Versicherer, um Unfälle aufzuklären. Und sie sind mit dem Internet verbunden, was für die Hersteller interessant ist. So können sie, und das tut längst nicht nur Tesla, möglichst viel über das Nutzungsverhalten ihrer Kundinnen und Kunden erfahren.

In den Einstellungen zum Beispiel ist vermerkt, dass diese Daten nicht an Tesla gesendet werden. Was aber wirklich mit dem gesammelten Material passiert, ist nicht komplett transparent. "Einerseits behauptet Tesla, dass die Daten nur lokal gespeichert würden, also auf dem USB-Stick, der im Auto steckt. Andererseits finden sich in der Bedienungsanleitung doch wieder Hinweise darauf, dass es zu bestimmten Zwecken möglich sein kann, dass Videoaufnahmen zu Tesla in die USA gehen", sagt Matthias Lachenmann.

Der Datenschutzexperte Thilo Weichert geht noch weiter, was Videos betrifft, die ein parkender Tesla von seiner Umgebung macht. "Es ist bekannt, dass die Bilder nicht nur im Auto bleiben, sondern auch an den Hersteller übermittelt werden", sagt der Professor, der Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein war und ein Rechtsgutachten zu Datenverarbeitung und Datenschutz in Tesla-Fahrzeugen geschrieben hat. Auf fast 40 Seiten listet er auf, welche Lücken die Autos aus seiner Sicht beim geltenden EU-Datenschutz haben [netzwerk-datenschutzexpertise.de].