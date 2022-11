Onlinehändler will Filialen betreiben

Zum zweiten Mal in zwei Jahren ist Galeria Karstadt Kaufhof insolvent. 2020 wurden 42 Filialen geschlossen, nun sollen es 130 sein. Aber für 47 Filialen könnte es weiter gehen - mit "buero.de". Ein Blick auf den wenig bekannten Händler. Von Oda Tischewski

Welche 47 Standorte genau nun das Interesse des bundesweit weniger bekannten Händlers wecken, hat der Konzern noch nicht genannt - ob sie identisch ist mit jener Aufzählung, die der Springer-Verlag veröffentlicht hat, will Schön nicht kommentieren. In Brandenburg aber scheint Cottbus ein sicherer Kandidat.

47 Häuser der insolventen Galeria Karstadt Kaufhof hat "buero.de"-Vorstandschef Markus Schön auf seiner Liste notiert, ausgewählt nach Kriterien wie Kaufkraft am Standort, Strukturen und Lage - auch die Größe der Stadt war ein wichtiges Kriterium, wie er sagt: Mehr als 250.000 Einwohner sollte sie nicht haben.

Ein Onlinehändler will einen großen Teil der Filialen der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Das Unternehmen hat vor Kurzem erneut Insolvenz beantragt. Auf der Wunschliste steht auch eine Brandenburger Filiale.

Aspekte des Insolvenzverfahrens waren für Schön bei der Auswahl unerheblich, wie er sagt. "Wir haben gesagt, wir haben ein Kaufinteresse und haben dann analysiert, welche Häuser wir kaufen würden. Wir haben uns da - ehrlicherweise - bislang wenig Gedanken gemacht, ob diese Häuser verkauft werden können oder müssen oder ob das Häuser sind, die geschlossen werden sollen."

Wie der Name "buero.de" bereits vermuten lässt, dreht sich das Kerngeschäft des Unternehmens mit Sitz in Detmold um den Online-Vertrieb von Schreibwaren und Büroartikeln. Mehr als 60.000 Artikel umfasse das Sortiment, so "buero.de" auf seiner Webseite.

Mit seinem Übernahmeangebot wagt sich das Unternehmen nun gleich doppelt aus der Komfortzone: Zum einen steigt der bisherige Online-Händler damit im großen Stil ins stationäre Geschäft ein - ein Plan, der bereits länger besteht und mit drei Warenhäusern in Frankfurt am Main bereits in ersten Schritten umgesetzt wird.