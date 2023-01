Arbeitsmarkt im Dezember - Arbeitslosenzahlen in Berlin leicht gefallen, in Brandenburg etwas gestiegen

Di 03.01.23 | 10:02 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft hat den Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg stabil gehalten. Die Arbeitslosenzahlen in Berlin sind weiterhin gesunken und in Brandenburg nur leicht gestiegen.

Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg ist auch im Dezember stabil geblieben. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervor. Während die Zahl der Erwerbslosen in Berlin erneut leicht gesunken ist, stieg sie in Brandenburg etwas an.

In Berlin waren demnach im Dezember 175.050 Menschen arbeitslos, 541 weniger als im Vormonat und 4.241 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,6 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im November. Im Dezember 2021 betrug die Arbeitslosenquote in Berlin 8,8 Prozent. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Ramona Schröder, bezeichnete den Arbeitsmarkt in Berlin als weitgehend stabil und saisonüblich. "Ein Grund für den leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt im traditionell starken Weihnachtsgeschäft und betrifft hauptsächlich die Bereiche Handel, Logistik und Zeitarbeit", sagte sie.

In Brandenburg waren im Dezember 75.733 Menschen arbeitslos, 1.274 mehr als im Vormonat und 3.970 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 5,7 Prozent, das sind 0,3 Prozent mehr als im Dezember 2021. "In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit zwar leicht angestiegen, saisonbereinigt jedoch wie in Berlin ein wenig zurückgegangen", so Schröder.

