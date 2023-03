Erneuter Warnstreik im öffentlichen Dienst in Berlin für Donnerstag angekündigt

Badegäste müssten sich daher auf Einschränkungen des Bädebetriebs einstellen, so Blankennagel. Einzelne Bäder könnten verspätet, eingeschränkt oder gar nicht öffnen. Welche Bäder betroffen seien, dazu könnten die Bäder-Betriebe derzeit keine Angaben machen.

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Berlin sind für Donnerstag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik angerufen. Das betrifft auch die Mitarbeiter der Berliner Bäder, wie die Sprecherin der Bäder, Claudia Blankennagel, mitteilte.

Ärzte in Kliniken zu Warnstreiks aufgerufen

Anfang März hatte es zuletzt einen Warnstreik im öffentlichen Dienst gegeben. Da hatten tausende Mitarbeiter unter anderem in den Krankenhäusern, bei der Berliner Stadtreinigung und in den Schwimmbädern gestreikt. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Das Angebot sei "nicht einigungsfähig", teilte Verdi mit.