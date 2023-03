Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hat für Dienstag zu Warnstreiks an Kliniken in Berlin und Brandenburg aufgrufen.

Betroffen sind das Helios-Klinikum in Berlin-Buch und in Brandenburg das Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam sowie das Universitätsklinikum in Brandenburg/Havel. Aktionen soll es am Dienstag auch bei einzelnen privaten Kliniken geben.