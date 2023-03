Total verkauft alle Tankstellen in Deutschland

129 Standorte in Berlin und Brandenburg

Der französische Energiekonzern TotalEnergies will alle seine Tankstellen in Deutschland verkaufen. Wie der Konzern rbb24 Brandenburg aktuell am Freitag mitteilte, sind davon auch die 129 Tankstellen in Berlin und Brandenburg betroffen. Deutschlandweit sind es knapp 1.200 Tankstellen.

Als Grund für den geplanten Verkauf nennt Total die von der Gesellschaft angestrebte CO2-Neutralität bis 2050. Das geplante Aus für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in der EU 2035 werde zu immer mehr Elektro-Autos führen. Wegen des sinkenden Kraftstoffbedarfs befürchtet Total erhebliche Umsatzeinbußen. Um sich an den schrumpfenden Markt anzupassen will der Konzern daher seine Strategie umstellen.

Tankstellen sollten sich aus Sicht von Total künftig in Service-Stätten und Orte zum Verweilen mit Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen verwandeln. Deshalb will der Energiekonzern seine Tankstellen an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkaufen, das Lebensmittelgeschäfte betreibt.