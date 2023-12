"Alles muss raus" trifft nicht nur auf die reduzierte Ware zu, die derzeit in den Galeria Karstadt Kaufhof Filialen angeboten wird. Auch die Mitarbeiter:innen müssen gehen. Sowohl in der Filiale am Leopoldplatz im Wedding als auch in der Wilmersdorfer Straße sind alle Mitarbeitenden von der Schließung Ende Januar betroffen. Auf der Verkaufsfläche und an den Kassen sind aber noch viele zu sehen, die den großen Ausverkauf abwickeln. Allerdings sind laut der Gewerkschaft Verdi größtenteils Aushilfskräfte. Wo sind dann aber die ehemaligen Karstadt-Mitarbeiter:innen?