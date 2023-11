Der zur Signa-Holding gehörende Sportartikelhändler Sportscheck stellt Insolvenzantrag. Das Unternehmen hat bundesweit 34 Filialen, darunter sind zwei in Berlin (Mall of Berlin in Mitte sowie Boulevard-Berlin in Steglitz) sowie eine in Brandenburg (A10-Center in Wildau, Landkreis Dahme-Spreewald).



Nach dem Insolvenzantrag der Signa-Holding sei Sportscheck zahlungsunfähig, teilte die Sportwarenkette am Donnerstag mit. Die Geschäftsleitung werde im Laufe des Tages beim Amtsgericht München ein Insolvenzverfahren beantragen.