Die Signa-Insolvenz betrifft in Berlin auch die Galeria-Kaufhäuser am Hermannplatz und Ku'damm. Grüne und Linke fordern deshalb einen Stopp der Zusammenarbeit mit Signa, Verdi spricht von "Unruhe" unter den Warenhaus-Beschäftigten.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wird die Planungen für die Galeria-Kaufhäuser am Hermannplatz und am Kurfürstendamm vorerst nicht weiter vorantreiben. Das sagte ein Sprecher der Verwaltung auf Nachfrage des rbb. "Wir werden in der jetzigen Situation in den beiden Verfahren keine weiteren formalen Schritte mehr vornehmen, bis klar ist, welcher leistungsfähige Partner bereitsteht, um die Planungsziele des Landes Berlin umzusetzen."

Damit reagiert der Senat auf die Insolvenz der Signa Holding, der neben der Immobiliensparte auch die Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof unterstehen. Der Sprecher der Stadtentwicklungsverwaltung betonte, es handele sich nicht um einen Planungsstopp. Denn die Pläne von Signa am Hermannplatz und am Kurfürstendamm würden über die Interessen des Unternehmens hinausgehen, ganze Kieze seien von der eigentlich beabsichtigten Weiterentwicklung der Standorte betroffen. "Planungsstopp hieße: Alles auf Null zu stellen. Das kann nicht im Interesse der Standorte und Arbeitsplätze sein", so der Sprecher.