Noch am Donnerstag schrieb das "Handelsblatt" , Signa verhandele mit dem auf Restrukturierungs-Deals spezialisierten Investor Attestor über eine kurzfristige Finanzspritze in Höhe von 600 Millionen Euro. Die Gespräche liefen und es werde ein sehr kurzfristiger Abschluss angepeilt, zitierte die Zeitung mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine deutsche Tochterfirma der Signa-Gruppe ist nach Informationen von "SPIEGEL Online" zahlungsunfähig. Demnach habe die Signa Real Estate Management Germany GmBH am Freitag beim Amtsgericht Charlottenburg einen offiziellen Antrag auf Konkurs gestellt. Das Amtsgericht war am späten Freitagnachmittag nicht mehr für eine Bestätigung zu erreichen.

Schon länger kämpft Signa gegen die Insolvenz. In Berlin hat der österreichische Immobilienkonzern viele Prestigeobjekte in seinem Portfolio. Diese sind nun auf Eis gelegt. Firmenchef Benko übergibt das Ruder an einen Sanierungsexperten.

Die Signa Real Estate Management Germany GmbH ist eine Tochter der Signa Real Estate Management GmbH. In Berlin gehören zu deren Portfolio das Luxuskaufhaus KaDeWe und der Upper West Tower an der Gedächtniskirche. Auch die Premiumkaufhäuser "Alsterhaus" in Hamburg und "Oberpollinger" in München sind in dem Portfolio beinhaltet.



Anfang November hatte der österreichische Unternehmer René Benko angekündigt, sich aus der von ihm gegründeten Signa Holding zurückzuziehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde er von einer Gruppe von Investoren dazu gedrängt, die kein Vertrauen mehr in seine Geschäftspolitik haben.