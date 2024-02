Am Dienstag gehen die Tarifverhandlungen für 25.000 Beschäftigte der Luftsicherheit weiter. Die Arbeitgeber - vertreten durch den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen und die Gewerkschaft Verdi - wollen bis einschließlich Mittwoch in Berlin verhandeln. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft mit einem großem Warnstreik, unter anderem auch am Flughafen BER, versucht, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Der Flugverkehr in Deutschland ist am Donnerstag weitgehend lahmgelegt worden. Am BER konnte kein einziger Passagierflug starten, dafür kann es am Freitag voller werden. Grund ist der Warnstreik einer vergleichsweise kleinen Berufsgruppe.

Es geht in den Verhandlungen unter anderem um die Lohnhöhe und Mehrarbeitszuschläge. Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde und Zuschläge ab der ersten Überstunde. Die Luftsicherheitskräfte sind etwa an den Passagier- und Gepäckkontrollen tätig. Sie verdienen bislang in der untersten Entgeldgruppe rund 2.200 Euro brutto im Monat (bei 160 Arbeitsstunden), in der höchsten etwa 3.300 Euro.



Der Warnstreik am vergangenen Donnerstag hatte am BER in Schönefeld dazu geführt, dass alle 170 Starts gestrichen werden mussten. Knapp 50.000 Passagiere waren davon betroffen. Verdi hofft nun auf ein größeres Entgegenkommen der Arbeitgeber. Diese hielten die Forderungen der Gewerkschaft zuletzt für zu hoch.