Die internationale Luftfahrtmesse ILA in Schönefeld bei Berlin ist bis 2030 gesichert. Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg unterzeichneten dazu am Dienstag in der Hauptstadt eine Rahmenvereinbarung mit der Messe Berlin, dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sowie der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Beide Länder zusammen beteiligen sich demnach an den ILA-Messen 2026, 2028 und 2030 mit je 5,5 Millionen Euro. Die nächste Messe ist vom 5. bis 9. Juni 2024 geplant.

"Die ILA ist die weltweit älteste Luftfahrtausstellung und das wichtigste Schaufenster der Branche in Deutschland", erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Länder in Berlin. Sie sei wichtiger Impulsgeber für Wachstum und Beschäftigung in der Region. Ähnlich äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). "Die Luft- und Raumfahrtindustrie schafft und sichert als Schlüsselindustrie der Hauptstadtregion gute Arbeitsplätze." Laut Senat hängen in der Region etwa 17.000 Jobs unmittelbar an der Industrie.