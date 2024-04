Woidke sagte, dass es vor dem Hintergrund unregelmäßiger Niederschläge darauf ankomme, mehr Wasser in der Region zu halten und nicht wie bisher über die Flüsse zu entwässern. Als weiteres mögliches Ziel der Strategie nannte er die Quote beim "Abwasser-Recycling". Sie solle in der Industrie nahe an 100 Prozent gebracht werden, so wie es der US-Autobauer Tesla in Grünheide vormache.