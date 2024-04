Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen in Berlin, weniger in Brandenburg

In Berlin sind 2023 fast ein Drittel mehr Firmen insolvent gegangen, als noch im Vorjahr - vor allem den Handel trifft es besonders häufig. In Brandenburg dagegen hat sich die Lage leicht entspannt.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Berlin ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gestiegen. 1.647 entsprechende Verfahren wurden 2023 gegen Unternehmen in der Hauptstadt beantragt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren demnach 31,5 Prozent mehr als im Jahr davor. In Brandenburg sind demnach im vergangenen Jahr 346 Unternehmensinsolvenzen beantragt worden. Das waren rund drei Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Sektor mit den meisten Insolvenzen war in Berlin der Handel, der auch die Fahrzeug-Instandhaltung und -Reparatur umfasst. In Brandenburg verzeichnete das Baugewerbe die meisten Anträge.