Zahl der Insolvenzen in der Gastronomie stark gestiegen

Deutlich mehr Gaststätten mussten im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Die Stimmung in der Gastro-Branche zeigt nach unten. Vor allem, weil Verbraucher weniger essen und trinken gehen - besonders auf dem Land. Von Efthymis Angeloudis

Wer in den kommenden Frühlingswochen ins Restaurant in den Biergarten oder auch einfach nur in die Eckkneipe gehen möchte, muss sich vorher erkundigen, ob es die örtlichen Gastronomiebetriebe noch gibt.

Denn die Insolvenzen in der Branche sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr rasant gestiegen. In Brandenburg um 16 Prozent in Berlin um 12 Prozent. Das berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform nach Anfrage des rbb.

Dabei sind Berlin und Brandenburg im Ländervergleich von dem drohenden Gaststättensterben verschont geblieben. In Schleswig-Holstein stiegen die Insolvenzen im Gastro-Bereich um 65 Prozent, in Sachsen um 53 Prozent und selbst in der Hansestadt Hamburg um ganze 38 Prozent.