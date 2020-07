Weltkriegsbombe in Potsdam soll unter Wasser gesprengt werden

Im Aradosee an der Nuthestraße in Potsdam soll am Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt werden. Im Sperrkreis liegen drei Senioreneinrichtungen, vier Kitas, zwei Schulen, das Bundespolizeipräsidium - und die Häuser von 7.500 Menschen.