Im Corona-Jahr 2021 sind die Besucherzahlen in den Schlössern der preußischen Könige in Berlin und Brandenburg weiter gesunken. Mit gut 495.000 Besuchen sei ein Rückgang um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Mittwoch in Potsdam mit. Vor Beginn der Corona-Krise lagen die Zahlen 2019 mit knapp 1,6 Millionen Besuchen mehr als dreimal so hoch.