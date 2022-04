Dieser Moment veränderte Berlin, Preußen und die Welt der Philosophie. Ein schwächlicher Junge, 14 Jahre alt, der auch noch stottert, betritt 1742 durch das Hallesche Tor die Stadt. Er ist seinem Rabbiner gefolgt, fünf Tage zu Fuß von Dessau aus war er unterwegs. Eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt er nicht, dafür die profundeste Bildung. Auf zwanzig Generationen jüdischer Gelehrter konnte seine Mutter zurückblicken.



Moses Mendelssohn brauchte das freie Berlin, und noch mehr brauchte die Stadt ihn.



Ab Donnerstag zeigt das Jüdische Museum Berlin eine Ausstellung zum Leben Mendelssohns. Die Kuratorin Inka Bertz erklärt dazu, dass er wahrscheinlich nur in Berlin, in dieser Zeit, in diesem Kairos, diesem glücklichen Augenblick, seine Wirkung entfalten konnte. "Die Gelehrtengesellschaft", so Bertz, "war sehr offen, denn es gab in Berlin keine Universität, stattdessen eine Bürgeraufklärung. Es gab keine beamteten Gelehrten, die das Denken überwachten. Der Hof war weit weg. Die Bürger organisierten sich in Gelehrtengesellschaften wie der Mittwochsgesellschaft".

Für den Mendelssohn-Experten und Kurator Thomas Lackmann ist es ein Wunder, welch kommunikative, dialogische Persönlichkeit Mendelssohn in den darauffolgenden Jahren entwickeln konnte. Das Talmudstudium sei die Basis für die dialogischen Fähigkeiten gewesen, auch für das Zuhören, das Einbeziehen anderer Meinungen in die eigene Urteilsfindung. Ein Rätsel aber würde es immer bleiben, aus welch inneren Kräften sich Mendelssohns Zuversicht speiste.