Der Landesverband Freie Darstellende Künste Brandenburg zeigt sich zufrieden damit, wie die Mitgliedsbühnen die Corona-Einschränkungen verkraftet haben. Musik- und Theateraufführungen im Freien sind in Brandenburg gefragter denn je, das zumindest ist die Wahrnehmung des Verbandes. "Die Leute sind durstig nach Kultur unter freiem Himmel", sagte der Geschäftsführer Frank Reich am Freitag. Der Trend gehe eindeutig nach draußen, um sich zu treffen und gemeinsam Kultur zu erleben. "Es gibt eine euphorische Erwartung auf Theater".

In diesem Sommer werden etwa drei große Wandertheater durch Brandenburg ziehen und auf Open-Air-Bühnen auftreten, darunter die Wandertheatergruppe "Ton und Kirschen". Meist bauen die Theatermacher aus Werder (Potsdam-Mittelmark) die Bühne und die Tribüne auf historischen Plätzen auf, aber auch mitten im Dorf oder auf Äckern.

In Netzeband (Ostprignitz-Ruppin) ist auch in diesem Jahr die Bevölkerung der Umgebung in die Open-Air-Kultur eingebunden. Seit 26 Jahren initiiert der Förderverein Temnitzkirche den Kultursommer, der aus je drei Theaterstücken besteht. Eines davon, "Unter dem Milchwald", gehört zum Standardrepertoire, wie die Vereinssprecherin Ute Schindler sagte. Dabei schlüpfen Anwohner in 53 überlebensgroße, expressive Figuren, die den Alltag eines walisischen Fischerdorfs widerspiegeln. In Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) wird Anfang Juli unter dem Titel "Shakespeare: Venus und Adonis" ein szenisches Konzert im Hof des Schloss Freyenstein gespielt.