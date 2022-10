Werke wie "Solo Sunny" und "Sommer vorm Balkon" machten ihn berühmt: Der Drehbuchautor und Regisseur Wolfgang Kohlhaase war in der DDR genauso erfolgreich wie in der Bundesrepublik. Jetzt verstarb er mit 91 Jahren. Ein Nachruf von Bernd Dreiocker

"Man sieht etwas, man hört etwas, das macht sich fest im Gefühl oder in der Erinnerung. Manchmal merkt man sich Dinge, man verändert sich schon irgendeine Beobachtung", sagte Kohlhaase einmal in einem Interview. "Um sie sich zu merken, verändert man sie schon ein bisschen. Man verbessert sie, und damit gehört sie einem und ist nicht mehr das reine Material."

Einige Filme von Wolfgang Kohlhaase lassen sich unter ein Thema stellen: Junge Frau, zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain, schlägt sich durchs Leben. Von "Solo Sunny" bis "Sommer vorm Balkon" hat er in seinen Drehbüchern immer wieder von Menschen erzählt, die unsere Nachbarn sein könnten. Und er hat so erzählt, dass genau diese Menschen auch zu seinen Zuschauern gehören, weil sie sich wiedererkennen. Kohlhaase war vor allem ein großer Beobachter.

Der Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller Wolfgang Kohlhaase ist tot. Er sei am Mittwoch in Berlin im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte die Akademie der Künste unter Berufung auf seine Frau Emöke Pöstenyi mit.

Dass Wolfgang Kohlhaase, der 1931 in Berlin geboren wurde, einmal Filme machen würde, wurde ihm nicht an der Wiege gesungen. Der Sohn eines Schlossers aus dem Industriebezirk Adlershof hat sich die Bücher, die er lesen wollte und zuhause nicht fand, überall geborgt. Als Kind schrieb er seinen ersten Kriminalroman und entdeckte dabei eine spielerische Lust am Aufschreiben. Einen Spaß am Erzählen. Ein Studium oder eine andere Ausbildung hat er nie gehabt. Seine Jugend fiel in die unmittelbare Nachkriegszeit.

Kohlhaase arbeitete zunächst bei einer Zeitung. "Dann war ich in einer Arbeitsgruppe, wo wir uns Filme ausgedacht haben. […] Es war ein so wunderbares Alter, und die Zeit war so offen für die Möglichkeit, sich vorzustellen, ich kann alles machen", erinnerte sich Kohlhaase über seine Anfänge. "Die Türen waren offen. An diese ersten drei, vier Jahre nach dem Krieg erinnere ich mich als großen Anfang, als große Freiheit in jeder Weise. Die Entdeckung der Welt, wenn man will."