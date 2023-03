Es gibt Geschichten, die muss man vom Ende her erzählen. Denn am Ende wird alles gut. So ähnlich gilt das auch für dieses Konzert der Sterne im Festsaal Kreuzberg.

Am Ende kommen die Hits: "Universal Tellerwäscher", "Big in Berlin", "Was hat Dich bloß so runiniert". Da tanzt und singt und feiert der ganze Laden, entsteht vor der Bühne ein paar Songs lang eine ausgelassene Meute, kennt jede und jeder jeden Text. "Wir sind big in Berlin tonight", heißt es etwa in einem. Am Ende sieht auch die Band da auf der Bühne mitgerissen aus vom eigenen Werk und Schaffen und vom Publikum und alles scheint wieder in Ordnung.