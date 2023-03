Konzertkritik | Yungblud im Ufo im Velodrom - Hier kommt der King

Do 02.03.23 | 10:41 Uhr

Picture Alliance / Photoshot Audio: rbb24 Inforadio | 02.03.2023 | Hendrik Schröder | Bild: Picture Alliance / Photoshot

Mit 16 brach er die Schule ab und zog von Doncaster nach London, um Popstar zu werden. Aus Dominic Richard Harrison wurde Yungblud. Wie bei seinem Konzert vor einigen tausend Fans im Ufo begeistert er vor allem junge Leute. Von Hendrik Schröder

Mittlerweile gibt es Konzerte, bei denen wird einem vorher das Handy abgenommen und wahrscheinlich geht es bald nicht mehr anders. Als auf einer großen, vor die Bühne gespannten Leinwand das Introvideo anläuft, zückt gefühlt jede:r Zweite das Handy und filmt begeistert, wie eigentlich noch gar nichts passiert. Es sind derartig viele Kameras über den Köpfen, dass einem jedes Kribbeln, jede Unmittelbarkeit nimmt. Stört die Filmenden das eigentlich nicht selbst? Da zahlt man viel Geld für eine Karte, freut sich monatelang auf die Show, um sie dann gar nicht zu feiern und zu erleben, sondern durch einen Bildschirm anzuschauen? So. Das musste mal (wieder) gesagt werden.

Bühnenshow wie für die Goldmedaille

Zum Glück fällt dann bald die Leinwand und Yungblud peitscht die junge Menge derart an, dass filmen kaum noch möglich ist. Was für ein Sprengsatz, der Typ. Kaum ist das Introvideo verklungen, turnt er los wie für eine Goldmedaille. Mit seinen schwarzen Stachelhaaren und dem Vorhängeschloss um den Hals sieht er aus wie Sid Vicious, der wohl bekannteste Punker der Welt, leider lange tot. Yungblud hingegen am Leben, als ob es kein Morgen gäbe. In schwarzen 3/4 Hosen und in lila Socken, Sonnenbrille auf der Nase, springt er auf und ab, schreit sein Publikum an, jump, jump, jump, und auf ab und hüpft die Menge. Pyros explodieren, die Halle kreischt. Mit "21st Century Liability" legt er los und spätestens beim zweiten Song "the funeral" hat er die Menge in der Hand.

Wilder, lauter, härter

Obwohl die Bühne echt groß ist, wirkt sie viel zu klein für Yungblud, der das ganze Konzert über fast nicht still steht, flummiartig performt wie ein Losgelassener. Seine Ansagen macht er fast alle schreiend, als wisse er gar nicht wohin mit all der Energie und dem Adrenalin. Sein Gitarrist hingegen sieht so gemütlich aus, als spiele er morgen noch auf einem Jazzfrühschoppen und die Bassistin verschwindet hinter ihrem Pony und schaut kaum hoch. Egal, sie spielen super und Chef vorne macht ja genug los. Die Songs sind von der Stange, alle auf maximale Wirkung komponiert und produziert, jeder Refrain zum Finger in die Luft heben. Organisch klingt das nicht, eher als laufe immer von irgendwo noch digitale Unterstützung mit. Trotzdem, das kracht und ballert so viel derber, aggressiver und kratziger als auf den drei weichgespülten Studioalben, das macht richtig Laune. Hier und da erinnert das an eine dreckige Version der Schnarchband Foo Fighters. "Berlin", kreischt Yungblud, "das ist die beste Show, die ich je in Europa gespielt habe". Und das sagt er schon nach wenigen Songs.



Popstar XL

Das einzige was echt nervt, ist dieses völlig übertriebene Popstar Getue. Wie er in die Menge steigt, sich abfeiern und von den ersten Reihen, offenbar ausschließlich aus sehr jungen Frauen bestehend, schamlos anhimmeln lässt, sie ungefragt auf die Wangen küsst, sich eitel immer wieder die Haare zurückstreicht, manchmal sogar sich selbst auf den Videowänden anschaut und offenbar sehr zufrieden ist. Klar, er sieht unglaublich gut aus und wahrscheinlich ist er gerade auf dem Zenit seines Erfolgs und er gibt den Leuten ja auch sehr viel. Wie sie da stehen, die meisten zwischen 16 und Anfang 20 und seine so persönlichen wie manchmal kämpferischen Zeilen mit funkelnden Augen mitsingen, das ist viel mehr als Entertainment, das ist Identität, der singt, was sie fühlen. Und andersrum. Aber ein bisschen mehr Bescheidenheit würde dem Popstar gut stehen.



Queerness als fashion item

Und dieses Spiel mit queeren Ideen wirkt irgendwie aufgesetzt, da kann er feminine Klamotten anziehen, mit den Hüften wackeln und in Interviews erzählen, dass er pansexuell sei, kann alles sein, ist alles progressiv. Aber wenn er brüllt: "Die einzige Regel hier ist Respekt für alle" und sich dann aber sein wie He-Man gebauter Drummer nach drei Minuten das Shirt vom Leib reißt und fortan in Unterhosen spielt, ist das ein paar feministischen Ideen gegenüber ziemlich respektlos. Schließlich könnten sich Frauen nicht einfach so entkleiden. Stichwort: No nipple ist free until all nipples are free. Das mag jetzt wie eine Petitesse wirken oder etwas sehr klemmig, aber wer mit den Codes spielt, sollte vielleicht auch die ganze Story verinnerlicht haben. Sonst wirkt das leicht wie Fashion, nicht wie eine echte Haltung. Sei es drum. Der Typ ist live einer der wildesten und mitreißendsten Rocker der Jetztzeit. Gehabe hin oder her.

