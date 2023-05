Die Autorin Sibylle Lewitscharoff ist am Samstag im Alter von 69 Jahren in Berlin verstorben. Das twitterte der Suhrkamp-Verlag am Sonntag. Zu den Todesumständen äußerte sich das Haus nicht.

Lewitscharoff wurde am 16. April 1954 in Stuttgart als Tochter eines bulgarischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Sie studierte in Berlin Religionswissenschaften wo sie, nach längeren Aufenthalten in Buenos Aires und Paris, bis zuletzt lebte.