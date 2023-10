Was im Altertum und im Mittelalter noch häufig angewandt wurde - therapeutische Ansätze mit Musik, Kunst, Tanz und Schreiben -, das ist in der Moderne oft in Vergessenheit geraten. Es fehlen Zahlen, die Heilerfolge belegen, es fehlt die Evidenz. Studien weltweit dazu sind von unterschiedlicher Qualität. Es gilt, so Stefan Willich, alle Erkenntnisse zum Thema Kunst und Medizin zusammenzutragen.



Willich ist Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité, er hat das Netzwerk gegründet. Zudem ist er Geiger und Dirigent. "Das Netzwerk möchte die Aktivitäten in den Bereichen Kunst und Medizin bündeln, fördern und vernetzen. In Zukunft könnte sich durchaus daraus ein Institut, ein Department, eine Gesellschaft bilden. Aber mit dem Netzwerk starten wir", sagt Willich. Das Netzwerk möchte ein Register aufbauen, Leitlinien entwickeln und die Qualität der Therapien sichern.



Seit 1950 entwickelte sich eine Renaissance der Musiktherapie. Sie hat signifikante und klinisch relevante Wirkungen bei Depressionen, bei Herzkreislaufproblemen, neurologischen Befunden und in der Schmerztherapie. Über tausend Studien weltweit gibt es dazu.



Professor Sehouli plädiert dafür, die Kunst in der Therapie viel stärker zu nutzen: "Wenn ich zum Beispiel die Musik liebe, warum soll ich das in meinem Gespräch aussparen? Und wenn das einem Menschen extrem wichtig ist, sich mit der Kunst, dem Schreiben, das Malen abzugrenzen, warum sollte ich das nutzen, um in den Dialog zu gehen? Aber auch um die Gesundheit zu stärken?"