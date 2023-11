1973, 1985, 1986, 1987, 1989, irgendwann in den 1990ern, ein paar Jahre in der Zukunft: Die Mehrheit der Filme im Wettbewerb des 33. Filmfestivals Cottbus sind nicht in der Gegenwart angesiedelt. Das ist auf der einen Seite erstaunlich, denn es ist ja nicht so, als gäbe es keine aufregenden, relevanten Geschichten über das Osteuropa von heute zu erzählen.

Am eindrücklichsten gelingt dieser Blick zurück dem georgischen Beitrag "Patient #1", für den Rezo Gigineishvili am Samstagabend den Spezialpreis für die beste Regie erhielt. Der Film erzählt von den letzten Lebenswochen des sowjetischen Staatsoberhauptes Konstantin Tschernenko in einem Moskauer Krankenhaus.

Die Schülerin Tonia wurde von ihrem Ex vermöbelt und ist an eine neue Schule gekommen. Dort findet sie zwar schnell eine neue Freundin, die ihr eine verheißungsvolle Partywelt öffnet, obschon sich der Glamour-Faktor in Grenzen hält in der leicht heruntergerockten Gardinenhaftigkeit der Wohnung, in der sie stattinden. Doch vor allem sind die alten Konflikte nicht ausgestanden - und neue kommen dazu: Zwei Jungen erobern ihr Herz, die kleine Schwester gerät an einen zwielichtigen Typen und Tonia scheint insgesamt nicht ganz hinterherzukommen mit dem Erwachsenwerden.

Der Film dreht sich um Etero, eine alleinstehende Frau Ende 40, die ihr selbstbestimmtes, trotzig randständiges permanent gegen die Konventionen der Dorfgemeinschaft verteidigen muss. Mit wenig Interesse betreibt sie eine kläglich ausgestattete Drogerie, doch lieber geht sie am Flusshang Brombeeren pflücken - was ihr gleich zu Beginn des Films durch einen falschen Schritt eine Nahtoderfahrung bereitet. Die führt zu einer ungewohnten Offenheit: Noch am selben Tag verführt sie, einem Impuls folgend, ihren Lieferanten. Doch durch diese aufblühende Liebe ihr Leben grundsätzlich in Frage stellen? Kommt nicht in Frage. Brombeeren seien immer schon ihre Eltern, Geschwister und Freunde gewesen, sagt sie einmal - und daran habe sich nichts geändert.

Ganz eindeutig gegenwärtig gerät dagegen einer der polnischen Beiträge: "It Came from the Water" entstand als Reaktion auf die Corona-Lockdowns und deren Auswirkungen auf Schüler:innen. Eine Gruppe von Abiturient:innen fährt nach der Abschlussprüfung auf das prunkvolle Anwesen eines Mitschülers am Meer. Die Geschichte entwickelt sich schnell zu einem wilden Mix aus Öko-Thriller, Teen-Sex-Comedy und Zombie-Splatter. Es ist übrigens der zweite Film mit Zombies im Wettbewerb: Vardan Tozijas "M" erzählt so kühl wie herzzerreißend von einem Achtjährigen, der sich in einer nicht näher bestimmten Zujunft durch eine postapokalyptischen Ödnis schlagen muss.

Von Tonfall her ist "It Came from the Water" natürlich vollkommen anders: ein komplett überdrehter und in weiten Teilen ziemlich blöder und überfrachteter Film. Doch er reiht sich in eine schöne Cottbuser Tradition ein: Am späteren Abend programmiert das Festival auch im Wettbewerb gern Filme, die hemmungslos den albernsten Spielarten des prallen Action-Blockbuster-Kinos frönen.