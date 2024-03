Biggi Montag, 18.03.2024 | 10:55 Uhr

Von der Welt gehen zu müssen, dass betrifft alle, darum finde ich die Haltung von Dieter "Maschine" Birr mit 80 Jahren gut. Erfahrungen kommt mit den Jahren. Sobald ein Mensch Probleme bekommt in den jungen Jahren wegen Alltagsdinge oder Krankheit hat er immer die große Hoffnung, dass es in seinem Leben besser wird, sein höheres Alter ist noch weit entfernt. Dieser Pep und Schwung in der Jugendzeit, verändert die weiteren Jahre, je nachdem was für Stress und Sorgen auf ihn zukommen. Patienten ab 60 Jahre hören oft vom Arzt, sie sind in einem Alter wo Nebenwirkungen sich zeigen. Viele Menschen hadern mit dem Alter. Wer bis ins hohe Alter gesund bleiben kann, der sollte jeden Tag dieses Schicksal genießen. Joachim Fuchsberger sagte im Alter: Altern ist nichts für Feiglinge! Zitat.

Feig sein im Alter bedeutet, rosten auf der Couch, statt weiter zu Kämpfen mit positiver Einstellung die das eigene Leben viel heller macht.