Das Umweltbundesamt (UBA) hat am Donnerstag eine neue Außenstelle in Cottbus eröffnet. Es ist die erste Außenstelle des Amtes in Brandenburg. Zehn Mitarbeiter, darunter acht Wissenschaftler sollen hier an der Dekarbonisierung, also der Verringerung des Kohlenstoffdioxidausstoßes in der Industrie und im Verkehr arbeiten.

"Wir unterstützen die Politik darin, geeignete Maßnahmen und Instrumente zu gestalten, damit die Industrie diese Transformation schafft, mit dem Ziel Klimaneutralität 2045", sagte die Cottbuser Fachgebietsleiterin des Amtes, Janina Kleemann dem rbb.