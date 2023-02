Das Barberini-Museum in Potsdam widmet sich in den kommenden Monaten der Sonne als Lichtquelle. Ausgangspunkt sei Claude Monets Gemälde "Impression. Sonnenaufgang" von 1872, das dem Impressionismus vor mehr als 150 Jahren seinen Namen gegeben habe, teilte das Museum am Montag in Potsdam mit.

Das Monet-Gemälde aus der Sammlung des Musée Marmottan sei nur selten außerhalb von Paris zu sehen und werde in den ersten acht Ausstellungswochen in Potsdam gezeigt. Die Ausstellung "Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst" mit rund 130 Exponaten läuft vom 25. Februar bis zum 11. Juni.