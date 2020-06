Parkplatz am Olympiastadion wird zum Autokino

Auf dem Parkplatz am Berliner Olympiastadion ist seit Samstag ein neues Autokino geöffnet. Das Charlottenburger "Carrona" ist laut eigener Aussage ein solidarisches Projekt, das die Berliner Kunst- und Kulturszene unterstützen will. Es wird vom Zoopalast mitbetrieben und ist das derzeit einzige Autokino Berlins. Bisherige Pläne für weitere Kinos in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es zwar, zuletzt wurde aber keiner davon umgesetzt.

Auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand gibt es täglich bis zu drei Filmvorstellungen. Gezeigt werden Klassiker wie "Grease", "Bad Boys" und "Zurück in die Zukunft", aber auch aktuelle Filme wie "Joker", "Rocketman" oder "A Star is born". Daneben werden aber auch Kinderfilme gezeigt und kulturelle Events veranstaltet.