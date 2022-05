Ein Mann ist bei einem Streit zweier Gruppen am Donnerstagabend im Berliner Monbijoupark niedergestochen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 37-Jährige mit einer "Herrentagsgruppe" feiernd im Bezirk Mitte unterwegs.

Der stark blutende Mann floh den Angaben zufolge auf die Oranienburger Straße, wurde von Passanten und Polizeikräften zunächst erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Der 29 Jahre alte Tatverdächtige wurde laut Polizei noch in der Nacht in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Niederschönhausen von einem Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes festgenommen. Zwei mutmaßliche Komplizen von ihm konnten festgenommen werden, als sie am Abend nahe dem Monbijoupark in Hof eines Mehrfamilienhauses randalierten.