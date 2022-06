"Baseballschlägerjahre" wird die Zeit Mitte der 1990er Jahre in Brandenburg genannt – nicht nur in der gleichnamigen rbb-Doku-Reihe. Einen Tiefpunkt erlebte die rechtsextreme Gewalt 1996: Ein 19-Jähriger versuchte, eine Türkin zu überfahren. Der Brite Noel Martin überlebte einen Neonazi-Angriff nur knapp und blieb bis zu seinem Tod 2020 querschnittsgelähmt. Der Italiener Orazio Giamblanco wurde bei einem rechtsextremen Überfall südlich von Berlin schwer verletzt. Und der Punk Sven Beuter starb nach einem Neonazi-Angriff in Brandenburg an der Havel.

Als Reaktion auf all das gründeten 29 Verbände am 22. Mai 1997 das Brandenburger Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Initiative ging vom damaligen SPD-Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und der Ausländerbeauftragten Almuth Berger aus. "Wir wollen den Tätern und geistigen Vorbildern zeigen, dass sie in Brandenburg keine schweigende Mehrheit finden", so Stolpe zum Start. Auch der damalige Brandenburger Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg forderte neben staatlichen Repressionen ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen rechte Gewalt.