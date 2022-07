Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Berlin-Wedding verletzt

Do 07.07.22 | 08:27 Uhr

In Berlin-Wedding sind am Mittwochabend zwei Personen bei einem Wohnungsbrand verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, musste eine von ihnen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war zuvor aus der brennenden Wohnung gerettet worden. Die andere verletzte Person musste nur kurz ambulant behandelt werden.

Laut der Feuerwehr brach der Brand am späten Abend gegen 22:30 Uhr in der Müllerstraße in der Küche einer Wohnung aus.

Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort, die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.