Bezirk Mitte macht den Anfang - Impfungen gegen Affenpocken sind jetzt auch in Berlin möglich

Mi 13.07.22 | 10:29 Uhr

dpa/Annette Riedl Audio: rbb24 Inforadio | 13.07.2022 | Christoph Keller | Bild: dpa/Annette Riedl

Mit knapp 1.000 Fällen gilt Berlin als Hotspot der Affenpocken-Infektionen. Ab Mittwoch können sich Menschen in der Hauptstadt dagegen impfen lassen - mit einiger Verzögerung. In Brandenburg gibt es das Angebot schon seit Tagen.

Im Berliner Bezirk Mitte werden am Mittwochmittag die ersten Impfungen gegen Affenpocken verabreicht. Interessenten können über die Telefon-Hotline der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (030 / 9018 41000) Termine vereinbaren, so Gesundheitsstadtrat Christoph Keller (Linke).



Keller erklärte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, die Termine könnten anonym vereinbart werden. So wolle man auch Menschen erreichen, die sonst Gefahr liefen, stigmatisiert zu werden. Unter der Hotline könnten die Menschen eine Rückrufnummer hinterlassen, so Keller. Die Beratungsstelle melde sich dann mit einem Terminvorschlag zurück.

Mehr als die Hälfte aller bundesweiten Fälle in Berlin

Berlin gilt bundesweit als Hotspot von Affenpocken-Infektionen. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales [berlin.de] sind in der Bundeshauptstadt bislang 986 Affenpockenfälle bekannt [Stand 12. Juli], bei nahezu allen Betroffenen handelt es sich um Männer. In ganz Deutschland gibt es derzeit knapp 1.600 Infizierte. Ende Juni hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) das Ziel ausgegeben, in der ersten Juli-Woche mit den Impfungen zu beginnen. Die Deutsche Aidshilfe hatte kritisiert, dass sich der Impfstart gegen die Affenpocken hinziehe. Der Impfstoff lagere seit Wochen in Berlin und die Verteilung dauere zu lang. Sprecher Holger Wicht hatte gesagt, er hätte sich einen pragmatischeren Umgang mit dem Thema gewünscht.



Keller und Larscheid verteidigen Impfstarttermin gegen Kritik

Gesundheitsstadtrat Keller verteidigte am Mittwoch im rbb24 Inforadio den verspäteten Start der Impfkampagne in Berlin. Man habe erst die rechtlichen Grundlagen schaffen müssen, sagte der Linken-Politiker. Außerdem habe man Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung führen müssen. Das habe aber dazu geführt, dass nun 22 Praxen die Impfungen anböten. Auch der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, sieht kein Problem im Berliner Termin des Impfstarts. "Woanders geht es auch nicht viel schneller. Für mich ist es eher eine Erfolgsgeschichte, dass es jetzt in Berlin vorangeht", sagte Larscheid am Mittwoch im rbb-Hörfunkprogramm Radioeins.



Der entsprechende Impfstoff sei in Deutschland noch nicht zugelassen gewesen, die Betroffenen hätten hier ein Recht auf umfängliche Aufklärung, so Larscheid. Hinzu seien logistische Probleme gekommen: "Das sowas über Nacht geht, ist illusorisch. Ich würde das nicht als verspätet bezeichnen."

Verein veröffentlicht Liste zu Impfstellen

Impfungen sollen bald auch in anderen Einrichtungen in Berlin möglich sein. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit sollen ab diesem Mittwoch nicht nur Praxen, sondern auch Kliniken und andere Einrichtungen beliefert werden.



Der Verein Deutsche Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (dagnä e.V.) hat auf Twitter eine vorläufige Liste der Impfstellen veröffentlicht.

In Brandenburg wird schon geimpft

Durch die Verzögerung in Berlin war Brandenburg, wo es deutlich weniger Infektionen gibt, schneller. Dort hat schon vor Tagen die Impfung gegen das Affenpocken-Virus begonnen. Das Gesundheitsamt in Potsdam habe die erste Impfung am vorigen Donnerstag verabreicht, die sei bei einer Person mit Risikokontakt erfolgt, teilte das Gesundheitsministerium am Wochenende mit. Weitere Impftermine würden derzeit vereinbart. Inzwischen gibt es in Brandenburg nach Angaben des Ministeriums 28 bestätigte Affenpocken-Fälle.



Brandenburg hat nach Angaben des Ministeriums 240 Dosen des Impfstoffes gegen Affenpocken vom Bund erhalten. Die sollen zunächst vor allem bei engen Kontaktpersonen von Infizierten eingesetzt werden. Der Impfstoff wird bei minus 20 Grad Celsius in der Apotheke des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann gelagert. Die Impfungen übernehme der öffentliche Gesundheitsdienst der Landeshauptstadt Potsdam und die landesweit einzige HIV-Schwerpunktpraxis in Blankenfelde-Mahlow, teilte das Gesundheitsressort mit.

Stiko empfiehlt Impfungen gewissen Personen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Ein erhöhtes Infektionsrisiko sieht das Gremium bei Männern, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben. Die Stiko weist aber auch darauf hin, dass Affenpocken auch bei heterosexuellen Kontakten übertragen werden können.



Affenpocken gelten - verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken - als weniger schwere Erkrankung. Symptome wie Fieber und Hautausschlag verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können aber bei einigen Menschen zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen zum Tod führen. Sendung: rbb24 Inforadio, 13.07.2022, 7:05 Uhr