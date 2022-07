Vor 20 Jahren hatte Tillmann die Modemesse Premium mitgegründet. Für dieses Jahr haben sie nun mit der Messe Berlin eine Location für alle Mode-Events und drei Konferenz-Formate angeboten bekommen. Vorher gab es drei Locations: Die Fachbesucher mussten zwischen Station, Arena und Kraftwerk hin und her fahren und verloren viel Zeit. Das sei der Grund gewesen, warum die Premium Group nach Frankfurt am Main habe gehen wollen, erklärt Anita Tillmann.

"Die Lieferkettenschwierigkeiten aus China führen dazu, dass mehr in Europa produziert wird", sagt Tillmann weiter. Auch der Krieg in der Ukraine führe zu einem Umdenken. "Jetzt müssen alle nachhaltig produzieren."

"In den Lagerhäusern der Modemarken stapeln sich gerade die Kollektionen der letzten drei Jahre. Am schlausten ist es, aus Altem etwas Neues zu kreieren", sagt Uguz. Upcycling-Kollektionen seien der ehrlichste Umgang, den man damit haben könne.

Den notwendigen Dialog mit den Konsumentinnen und Konsumenten will die Premium Group Tillmann zufolge mit dem neuen Festival "The Ground" ermöglichen, mit Talks und "Do it yourself"-Workshops.

"Platte Berlin" bietet bei dem Modefestival "Upcycling Workshops" mit Vintage-Kleidern an. Alle sollen kommen können und auch mit der Unterstützung von den Designerinnen und Designern von "Platte Berlin" mitgebrachte Kleidung reparieren, veredeln oder verschönern können. "Hot styles with longer lives - alles hübsch machen aber langlebiger zu bewahren, das ist die Idee", sagt Sevil Uguz.

Vintage und Upcycling seien kein Trend sondern eine Entwicklung, die die nächsten fünf Jahre bestimmen würden, sagt Sevil Uguz. Die Konsumentinnen und Konsumenten bekämen mehr bei der Upcycling-Mode erklärt, wo und wieso etwas hergestellt wurde.

"Es fühlt sich nicht wie blanker Konsum an, sondern auch wie: Ich bewege etwas, wenn ich das kaufe und nicht nur das Bruttosozialprodukt", sagt Sevil Uguz. Dass sie eine Bewegung sind, wollen die Upcycling-Designerinnen und -Designer von "Platte Berlin" am Donnerstag bei der "Fashion Unites Parade" zeigen, zu der alle Modebegeisterten eingeladen sind. Startpunkt ist um 12 Uhr an der Siegessäule. Alle, die mitlaufen, bekommen an dem Tag freien Eintritt beim Fashion- und Lifestyle-Festival "The Ground".