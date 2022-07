Bei Bodenuntersuchungen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel sind hochgiftige Substanzen gefunden worden. Das geht aus einer Antwort der Senatsumweltverwaltung auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux hervor, die dem rbb vorliegt. Zunächst hatte am Montag der "Berliner Kurier" berichtet.



Lux hatte gezielt nach dem Stand der Bodenuntersuchungen auf dem Gebiet des ehemaligen Flughafens gefragt und ob dabei toxische Stofe gefunden wurden. Die Senatsverwaltung räumte in ihrer Antwort ein, dass eine hohe Kontamination im Boden und Grundwasser nachgewiesen wurde. Was das für die Bauarbeiten am neuen Stadtquartier auf dem ehemaligen Flughafengelände bedeutet, ist aktuell völlig unklar.