Zu der Sondersitzung des Ausschusses war trotz Einladung kein rbb-Vertreter erschienen, was Abgeordnete verschiedener Fraktionen als unverständlich bezeichneten. Eingeladen waren neben der Intendantin auch die Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, und die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dorette König. Beide folgten der Einladung ebenfalls nicht.

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger gibt es Kritik aus dem brandenburgischen Landtag. Der Hauptausschuss des Parlaments debattierte am Dienstag auf Antrag der AfD Vorwürfe wegen angeblich nicht korrekter Vergabe von Beraterverträgen beim geplanten Bau des Digitalen Medienhauses sowie wegen der angeblichen Vermengung privater und geschäftlicher Interessen.

Der Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler Peter Vida sagte, er wolle "daran erinnern, dass das Land Brandenburg die Rechtsaufsicht für den rbb ausführt". Er sei nicht derjenige, der sagt, man habe etwas davon, wenn man eine Person ins Kreuzfeuer nimmt, "aber es ist eine Frage von Umgang und Ernstnehmen der Vorwürfe, die hier in den Raum gestellt sind."

Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der CDU, nannte das Fernbleiben ausgesprochen bedauerlich. Es handele sich hier um die ARD-Vorsitzende, die in der Kritik stehe. Damit werde denjenigen eine sehr breite Angriffsfläche geliefert, "die es nicht gut meinen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk".

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger hatte dem Hauptausschuss am Montag eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Darin hatte sie bereits auf das laufende Compliance-Verfahren und die rechtlichen Prüfungen verwiesen und um Verständnis gebeten, dass sie derzeit keine öffentlichen Stellungnahmen abgibt.

In dem Schreiben kündigte Schlesinger erneut an, dass die Themen "Beraterverträge" und "Essensabrechnungen" transparent und vollständig aufgearbeitet würden, auch mit Hilfe einer externen Anwaltskanzlei. Schlesinger betonte, dass sie nur zu dienstlichen Anlässen in ihrer Privatwohnung Gäste bewirtet habe und dass bei den Abrechnungen bislang keine Fehler festgestellt wurden. Die Beraterverträge zum Bau des neuen Digitalen Medienhauses würden erneut geprüft. Auch wies Schlesinger den Vorwurf zurück, man habe Geschäftspartnern des rbb-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf Aufträge zugeschanzt. Wolf lässt sein Amt bis zum Abschluss der Aufklärung ruhen.