Der Wiedehopf brütet wieder in Berlin, wie der Naturschutzbund (Nabu) Berlin am Donnerstag mitteilte. Der Vogel mit dem auffälligen Kopfgefieder sei in der Hauptstadt einst weit verbreitet gewesen, habe seit der letzten nachgewiesenen Brut 1993 jedoch als ausgestorben gegolten.

Nun hätten sich gleich zwei Wiedehopf-Paare in den speziellen Nistkästen im Vogelschutzreservat am Flughafensee eingerichtet. "Dass sich eine in Berlin als ausgestorben geltende Art am Flughafensee ansiedelt, zeigt, wie wertvoll dieses Gebiet ist", teilte Frank Sieste vom Nabu mit. Der Nabu fordert nach eigenen Angaben seit langem, das Vogelschutzreservat und die angrenzende Tegeler Stadtheide als Naturschutzgebiet auszuweisen.

Bereits Mitte April haben dessen Mitarbeiter einen Wiedehopf beobachtet, einen Monat später lagen schon sieben Eier in einem der Nistkästen, wie die Organisation mitteilte. Mittlerweile sind den Angaben zufolge neun Jungtiere ausgeflogen. Der Nabu hofft nun, dass diese im nächsten Jahr auch in Berlin brüten werden.