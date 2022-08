Justin Donnerstag, 18.08.2022 | 09:13 Uhr

Ich sag es Ihnen mal ehrlich: Ich bin als Stationspfleger weg von einem großen Berliner Krankenhaus nach Brandenburg in ein Kreiskrankenhaus. Hier sind die Patienten nicht so abgedreht. Dass ein Betrunkener mal um sich schlägt, ist fast normal. Aber dass ich beim Venenkatheter setzen in der Notaufnahme den ganzen Familienclan drumherum stehen habe und mir bedrohlich nahe kommt, passiert in dem jetzigen Krankenhaus hier in Brandenburg so nicht. Oder man wird von 6 Leuten angemacht, weil der Schwiegersohn des Onkels von Mehmet in der Notaufnahme nicht sofort ran kommt, sondern andere erst. Dass ein verknackster Finger erstmal warten muss gegenüber einem offen Bruch, ist denen zu hoch. Ehrlich: Ich bleibe hier in Brandenburg. Ein Berliner Krankenhaus tue ich mir nicht mehr an.