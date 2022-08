In einer Nacht Anfang August wurden Tausende Berliner durch einen lauten Knall geweckt - im Grunewald war der Sprengplatz der Polizei in Brand geraten. Wie sieht es dort eine Woche nach dem Ende des Einsatzes aus?

Bei den ersten Schritten in den Grunewald wirkt alles wie immer: Der Boden knistert an diesem Mittwoch unter den Füßen, die Blätter und Nadeln an den Bäumen leuchten grün. Nichts deutet auf den größten Waldbrand hin, den es bisher in Berlin gegeben hat. In der Nacht auf den 4. August begann er mit einem Knall, der so laut war, dass man ihn kilometerweit hören konnte, gefolgt von weiteren Explosionen.

Fährt man tiefer in den Wald, kann man die Zeichen sehen. Verkohlte Baumstöße, angekokelte Stämme, verbrannte Blätter, auf dem Boden liegt Asche. An manchen Stellen ist es ein apokalyptischer Eindruck. Christian Boletz führt an diesem heißen Augusttag zur Brandstelle, der Berliner Feuerwehrmann ist Experte für Waldbrände. Mehr als eine Woche lang haben er und seine Kolleginnen und Kollegen Schwerstarbeit geleistet, um die Flammen zu ersticken und Schlimmeres zu verhindern. "Betreten ist für uns ohne Feuerwerker der Polizei überall verboten. Selbst wenn’s da jetzt brennt, gehen wir da nicht rein, weil da überall Munition liegt“, sagt Boletz, als er sich im Feuerwehrfahrzeug der Brandstelle nähert.

Als er das erste Mal hierher kam, konnte er nur in einem gepanzerten Fahrzeug ran. Tausende kleinere Explosionen, Patronen wurden durch die Luft geschleudert. Es klang, als würde ein Riese mit seinen Fingern auf einem Blechdach trommeln. Noch zwei Wochen später liegt ein scharfer Brandgeruch in der Luft.