Diskussionen um Standort Grunewald - Polizeipräsidentin Slowik spricht sich weiter für Sprengplatz in Stadtnähe aus

Fr 05.08.22 | 11:59 Uhr

dpa/Paul Zinken Interview: Polizeipräsidentin Barbara Slowik | Inforadio | 05.08.22 | Bild: dpa/Paul Zinken Download (mp3, 7 MB)

Der Sprengplatz im Grunewald war schon häufiger Streitthema. Er liegt mitten in einem Naherholungsgebiet - aber auch deshalb sind die nächsten Wohngebäude weit entfernt. Die Polizei will weite Wege vermeiden, die CDU bringt einen Sprengplatz in Brandenburg ins Spiel.

Wegen des Brandes im Berliner Grunewald wird wieder neu über den Standort des Sprengplatzes der Polizei diskutiert. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich zwar offen für eine Verlegung gezeigt - plädiert aber weiterhin für einen Standort in Stadtnähe. Man habe immer noch täglich Einsätze, bei denen Kampfmittel entfernt werden müssten, sagte Slowik am Freitag im rbb24 Inforadio. Weil Transporte für alte Weltkriegsbomben sehr gefährlich seien, brauche es weiterhin einen nahegelegenen Sprengplatz.

Mit Blick auf den Sprengplatz mitten im beliebten Naherholungsgebiet sagte Slowik: "Aktuell ist dieser Sprengplatz die einzige genehmigungsfähige Anlage auf Berliner Grund mit 80.000 Quadratmetern, weit weg von Wohnbebauung, was der Feuerwehr auch gestern sehr genützt hat." Auch habe Brandenburg laut Slowik kaum Ressourcen für einen gemeinsamen Sprengplatz im Berliner Umland. "Bisher haben wir da keine Möglichkeit gefunden." Nun werde es aber neue Gespräche geben, sagte sie.

Giffey will mit Woidke über Kooperation reden

Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte am Donnerstag bei einem Besuch des Brandorts angekündigt, über den Standort des Sprengplatzes reden zu wollen. Man müsse sich Gedanken machen, wie in Zukunft mit dem Sprengplatz umzugehen sei und ob auf Berliner Stadtgebiet ein solcher Ort der richtige sei. Giffey sagte, sie werde auch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über die Möglichkeiten für eine Kooperation in der Metropolregion sprechen. Der Sprengplatz sei seit vielen Jahren im Grunewald, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Er liege im Wald, nicht in einem Wohngebiet. "Insofern ist das eine Situation, die jetzt die Lage noch eher entspannt", sagte Giffey.

CDU fordert Schließung und bringt Kummersdorf-Gut ins Spiel

Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat derweil gefordert, den Sprengplatz der Berliner Polizei im Grunewald zu schließen und forderte Gespräche mit Brandenburg über eine länderübergreifende Kampfmittelbeseitigung auf dem Brandenburger Sprengplatz in Kummersdorf-Gut (Teltow-Fläming). Dieser liegt rund 80 Kilometer südlich von Berlin. "So ein Sprengplatz gehört einfach nicht in ein Naherholungsgebiet" sagte der Fraktionschef Kai Wegner am Donnerstag in der rbb24 Abendschau. Zudem hätten sich laut Wegner in den vergangenen Monaten immer wieder Anwohnerinner und Anwohner über den Sprengplatz beschwert. "Ich frage mich immer, warum erst sowas passieren muss, bevor wir denn handeln und jetzt muss gehandelt werden", so Wegner.

Gemeinsamer Sprengplatz war schon öfter ein Thema

In den vergangenen Jahrzehnten führte Berlin immer wieder Gespräche mit Brandenburg über eine gemeinsame Kampfmittelbeseitigung auf einem märkischen Sprengplatz. Die Verhandlungen mit Brandenburg verliefen seinerzeit aber im Sande.

imago/Joko 5 min Entschärfungsareal mit wenigen Alternativen - Warum im Berliner Grunewald Munition gesprengt wird Einst der Not geschuldet - heute kaum zu ersetzen: Der Sprengplatz Grunewald wurde 1950 geschaffen, um unweit der Stadt aber fernab von Besiedlung Bomben sprengen und entschärfen zu können. Die Suche nach Alternativen läuft seit Jahren erfolglos.



Der damalige Innensenator Erhart Körting (SPD) sagte damals, dass es kein einheitliches Verfahren der Kampfmittelbeseitigung gäbe: Während Berlin Sprengkörper vorsichtig vom Fundort weg zum Sprengplatz Grunewald transportiere, sprenge Brandenburg die Sprengkörper vor Ort. Ein längerer Transport der Sprengkörper von Berlin nach Brandenburg wäre aus Sicht des Senats zudem risikoreicher, so Körting damals. Aber auch danach gab es immer wieder Anläufe für eine Verlagerung des Sprengplatzes. 2019 versuchte das Land nach rbb-Informationen über die landeseigene Berliner Immobilien-Management GmbH (BIM) einen neuen Standort zu finden – jedoch erfolglos. Im Mai 2020 gab es erneute Gespräche zwischen dem Berliner Landeskriminalamt mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg über eine mögliche Zusammenarbeit. Auch dabei zeigte sich, dass man mit Brandenburg nicht übereinkommt. Dem Vernehmen nach scheiterte eine Zusammenarbeit auch an bürokratischen Hürden. So wäre in Brandenburg etwa eine Kampfmittelbeseitigung auch an Sonn- und Feiertagen und "nach Büroschluss" nicht zu machen gewesen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 05.08.22, 10:40 Uhr