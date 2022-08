20 Jahre nach dem Hochwasser an der Elbe - Als die Prignitz fast untergegangen wäre

Vor 20 Jahren stemmte sich die Prignitz gegen das Hochwasser - Millionen Sandsäcke wurden verbaut, um die Elbe zurückzudrängen. Die Lemckes wohnten direkt neben dem Deich. Sie erinnern sich noch gut an die Angst in diesen Tagen im August. Von Jörn Pissowotzki

Dass etwas passieren würde, war abzusehen. Die Lemckes waren damals, im August 2002, gerade aus dem Unrlaub in Ungarn in ihren heimatdort Mödlich in der Prignitz zurückgekehrt. "Große, dicke Wolken haben uns verfolgt", erinnert sich Ralph Lemcke heute. Dazu kamen die Fernsehbilder von den Fluten der Elbe aus Tschechien und Dresden. "Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt", sagt er. Alle seien verängstigt gewesen. Die Menschen in Mödlich begannen auszuräumen.

Das Hab und Gut in Sicherheit gebracht

Im August 2022 sitzt Ralph Lemcke entspannt mit einem Wasserglas vor sich an einem Tisch neben dem Haus, in dem die Familie wohnt. Hinter einem Zaun schnattern die Gänse. Vor zwanzig Jahren mussten Lemckes auch ihre Kleintiere in Sicherheit bringen: zwölf Hühner und fünf Enten. Heide-Lore Lemcke erinnert sich daran noch genau. Wie so viele ihrer Nachbarn gab sie die Tiere bei Bekannten im nahen Mecklenburg in Obhut. Der damalige Landrat Hans Lange spricht davon, dass im Landkreis insgesamt "20.000 Kopf Vieh" aus dem bedrohten Elbegebiet weggeschafft wurden, darunter sehr viele Kühe. Angesichts der ansteigenden Elbe räumen Lemckes auch ihr Haus aus und bringen die Sachen weg. "Das Haus war eigentlich leer", sagt Ralph Lemcke. "Ohne Schränke."

Familie Lemke vor ihrem Haus in Mödlich an der Elbe

Elbe nahm riesige Ausmaße an

Alles zu retten, was möglich ist, war das Ziel der Menschen, die vor zwanzig Jahren im unmittelbaren Elbegebiet lebten - immerhin fast 20.000 Einwohner. Die Bilder der heranrückenden Flut verstärkten die Angst damals auch bei Ralph Lemcke: "Wenn man dieses große Elbvorgelände betrachtet, dann ist das ein riesiges Gebiet. Und wenn dieser Fluss diese Ausmaße annimmt, ist das schon ein reißender, großer Strom".

Eigentlich habe man kaum verstehen können, wo das ganze Wasser herkam, sagt Lemcke. Es sei unbeschreiblich gewesen: "Strudel, Bäume zogen an uns vorbei. Die Bäume, die im Elbvorgelände standen, neigten sich zur Seite und man hat gesehen, welche Macht dieses Wasser hat." Da hätte man sich schon gefragt, "wie gut unser Deich ist."

Nicht alle verlassen die Gegend

Kurz nach der Ausrufung des Katastrophenfalls in der Prignitz und einem Pegelstand von 7,34 Metern in Wittenberge folgt die Aufforderung durch den Landkreis, 37 Orte zu evakuieren, um Menschenleben zu schützen. Viele Menschen verlassen das Gebiet tatsächlich, viele bleiben aber auch - zum Beispiel Ralph und Heide-Lore Lemcke in Mödlich. "Ein bisschen trotzig muss man schon sein", lächelt Lemcke. "Gallien will ich nicht sagen, aber wir haben dem schon getrotzt und wollten das Gebiet eigentlich nicht verlassen." Seine Frau Heide-Lore erklärt: "Unser Vorteil war, dass wir in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und erst zum Sandsäcke schippen gebraucht wurden und zur Deichsicherung."

Täglich bis zu 6.000 Helfer im Einsatz

Bernd Lindow war damals und ist heute noch Leiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises in Perleberg. Auch er ist 2002 Mitglied im Krisenstab des Landkreises. "Das Wichtigste ist die Deichverteidigung, die wir auch so organisiert haben, dass wir dann, als das Hochwasser tatsächlich da war, die gesamten über siebzig Kilometer Elbdeich erhöht hatten. Aufgekadet, wie wir sagen". Der Deich wurde damals auf der gesamten Strecke um dreißig bis fünfzig Zentimeter erhöht. 2,2 Millionen Sandsäcke wurden damals in der Prignitz verbaut. Jeden Tag waren 6.000 frewillige Helfer im Einsatz: von der Bundeswehr, vom THW, von der Feuerwehr und von der Polizei. Einer der brenzligsten Punkte war damals Cumlosen: Wegen Bauarbeiten war dort der Deich auf mehreren hundert Metern komplett zurückgebaut - und damit faktisch nicht vorhanden. Die Baufirma baute dann zusmammen mit der Bundeswehr innerhalb einer Woche einen komplett neuen Deich - der war so stabil, dass er anschließend gleich stehenblieb.

Die Jahrhundertflut vor 20 Jahren

Bild: dpa/R.Hirschberger Am 11, August 2002 zieht Tief "Ilse" quer durch Europa. Schwere Niederschläge unter anderem in Tschechien lassen die Elbe und Nebenflüsse anschwellen. Am 12. August wird im Erzgebirge und in Dresden Katastrophenalarm ausgelöst: Innerhalb weniger Stunden steht Pirna unter Wasser. Andere Orte wie das sächsische Weesenstein bei Pirna sind von der Außenwelt vollständig abgeschnitten - hier ein zerstörtes Haus in Weesenstein.

Bild: dpa/Hirschberger Am 13. August nimmt die Flut in Sachsen dramatische Ausmaße an. Kleine Zuflüsse der Elbe wie die Müglitz oder Weißeritz verwandeln sich in reißende Ströme. In Dresden wird die historische Altstadt überschwemmt - hier der Theaterplatz vor der Dresdner Semperoper und der Innenhof des Zwingers. In Tschechien stehen ganze Landstriche unter Wasser.

Bild: dpa/J.Büttner Zehntausende Menschen kämpfen in Dresden und anderen Orten entlang der Elbe gegen die Flut. Am 15. August erreicht die Elbe bei Dresden eine Höhe von 8,50 Metern. Von den Evakuierungen sind dort mittlerweile 30.000 Einwohner betroffen. Unter dem Druck der Mulde bricht bei Bitterfeld ein erster Damm.

Bild: dpa/K.Schindler Auch in Mühlberg im südlichen Brandenburg beginnen erste Evakuierungen. Notquartiere wurden in der Umgebung eingerichtet. Fallschirmjäger aus Doberlug-Kirchhain und anderen Standorten sowie Feuerwehrleute aus der Region und aus dem Dahme-Spreewald-Kreis beginnen mit Sandsäcken vor allem die öffentlichen Gebäude zu schützen.

Bild: dpa/V.Rösler Am 18. August bewegt sich die Flutwelle auf Sachsen-Anhalt zu. In Wittenberg bricht ein Deich. Magdeburg setzt die Evakuierung bedrohter Stadtbezirke fort. Im brandenburgischen Mühlberg ist die Gefahr vorbei, die Sandsäcke können wieder von den durchweichten Deichen gesammelt werden.



Bild: dpa/Lausitzer Rundschau Ein Einwohner Mühlsbergs schreibt am 19. August Dankesworte an das Tor seines Grundstücks, das vom Hochwasser verschont blieb. Bis heute feiern die Menschen dort das "Wunder von Mühlberg"

Bild: dpa/U.Zander Währenddessen wälzt sich die Flutwelle weiter nach Norden. Am 20. August bricht bei Magdeburg ein Deich, mehrere Dörfer werden evakuiert. In der Prignitz wird Katastrophenalarm ausgelöst und die Evakuierung von 37 Orten angeordnet. Hier ein überschwemmtes Gehöft unweit von Wittenberge.

Bild: dpa/J.Büttner Die Lage in Norddeutschland bleibt kritisch. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beginnen Massenevakuierungen. In der Prignitz verstärken Bundeswehrsoldaten und Feuerwehrleute rund um die Uhr die Schutzdeiche an der Elbe - wie hier am 22. August bei Lütkenwisch in der Nähe von Lenzen. Insgesamt wurden in der Prignitz 2,2 Millionen Sandsäcke verbaut, um das Hochwasser zurückzudrängen.

Bild: dpa/N.Bachmann Am 21. August werden in Havelberg die Schöpfwerke geöffnet, um die Elb-Deiche in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu entlasten. Fünf Polder wurden dabei überflutet: Hier ist eine Rinderherde in Jederitz bei Havelberg auf der Weide von Wassermassen eingeschlossen.

Bild: dpa/W.Grubitzsch 24. August: Trotz sinkenden Elbpegels ist die Lage in Sachsen-Anhalt angespannt. Zwischen Dessau und Wittenberg werden zwei Deiche gesprengt, um das Wasser zurück in die Elbe zu führen. In der Prignitz gibt es noch keine Entwarnung.

Bild: dpa/R.Hirschberger In den Hochwassergebieten stehen die Sonntagsgottesdienste im Zeichen der Flutkatastrophe. 2.000 Menschen versammeln sich auf dem Dresdner Schlossplatz zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Unter ihnen sind Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Sachsens Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU).

Bild: dpa/P.Förster Dann sinken die Pegel. Am 26. August wird der Katastrophenalarm in Dresden, Magdeburg und auch in der Prignitz aufgehoben. In Sachsen beginnt wieder der Schulunterricht. In den kommenden Tagen heben immer mehr Städte entlang der Elbe den Katastrophenalarm auf.

Bild: dpa/T.Lehmann 29. August: Der Bundestag berät in erster Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Errichtung eines Hilfsfonds für Flutopfer. 30. August: Die Bundesregierung stellt den betroffenen Bundesländern als Aufbauhilfe eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Bild: rbb/Haase In der Prignitz erinnert heute kaum noch etwas an das Hochwasser. In den Jahren danach wurden die Schäden beseitigt und die Deiche saniert. Rund 76 Kilometer der Hauptdeiche wurden bis heute erneuert. Hier eine neue Hochwasserschutzwand in Wittenberge. Play Pause Fullscreen



























Besser beherrschbar als zuvor

Zwanzig Jahre danach ziehen der damalige Landrat Hans Lange und der frühere Leiter des Prignitzer Katastrophenschutzes, Erich Schlotthauer, ein positives Fazit des Kampfes gegen das Hochwasser. Alle beteiligten Menschen, Organisationen und Kommunen hätten damals gut zusammengearbeitet, sagen sie.

Patrick Pleul/dpa Hochwasserschutz kommt voran - 296 Kilometer Brandenburger Deiche saniert Die Erinnerung an das Oderhochwasser 1997 sowie an mehrere Hochwasser an der Elbe ist nicht verblasst. Die Schutzmaßnahmen werden deshalb in Brandenburg verstärkt - dieses Jahr liegt der Fokus an der Schwarzen Elster im Süden des Landes.

Drei Wochen lang hatten die beiden damals kaum mal frei, saßen um acht Uhr morgens bei der Morgenlage des Krisenstabs und zwölf Stunden später bei der Spätlage mit den anderen Entscheidern zusammen. Am Ende geht alles gut aus: Nur ein paar Häuser in Bälow laufen voll, alle anderen Ortschaften werden von der Flut verschont. Die Lemckes können ihr Haus in Mödlich wieder einräumen. Die Hauptschäden an den Deichen in der Prignitz wurden in den Jahren danach beseitigt. Sie wurden für mehrere hundert Millionen Euro saniert. Bis auf einhundert Meter am Ringdeich in Bälow sind von den 76,4 Kilometern Hauptdeich an der Prignitzer Elbe bis heute 76,3 Kilometer erneuert worden."

dpa/Patrick Pleul Interview | Gewässerökologe Martin Pusch - "Mittelfristig wäre Meerwasserentsalzung eine Lösung für Brandenburg" Flüsse trocknen aus. Gleichzeitig steigt die Hochwassergefahr. Wie hängt das zusammen? Wie können wir uns vorbereiten? Dazu ein Interview mit Gewässerökologe Martin Pusch. Er prognostiziert katastrophale Folgen, weiß aber auch Lösungen.



Jetzt ist es zu trocken

"Wir können nicht sagen, dass wir auf alle Ewigkeit geschützt sind", sagt Bernd Lindow, der Leiter der Unteren Wasserbehörde der Prignitz. Hochwasser bleibe eine Gefahr - dabeii spiele auch der Klimawandel eine Rolle. Sichere Vorhersagen, wann das nächste große Hochwasser kommt, gibt es nicht. "Wir müssen darauf vorbereitet sein, auch auf ein Ereignis, das über die Hochwasserschutzanlagen drüber geht." So sind weitere Erhöhungen der Deiche im Gespräch. Die Lemckes wollen jedenfalls hierbleiben. Und zur Zeit bereitet ihnen die langanhaltende Trockenheit viel mehr Kopfzerbrechen. "Jetzt fehlt uns das Wasser", sagt Ralph Lemcke. "Die Landwirtschaft leidet, die Feuchtigkeit im Boden fehlt, es gibt Risse in den Häusern. Also auch da gibt es Schäden durch die Klimaveränderungen." Und seine Frau Heide-Lore legt nach: "Man muss jetzt umdenken, wenn man jetzt auch weiterhin Viehzucht betreiben will. Es wird irgendwann richtig schwer werden, die Menschen auch wirklich zu versorgen."

